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DHA İSTANBUL - TOPBAŞ'IN  ŞİLE'DE ZOR ANLARI

  * ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracına binen Kadir Topbaş düşmekten son anda kurtuldu

15 Eylül 2017 17:13

 

* ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracına binen Kadir Topbaş düşmekten son anda kurtuldu.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Şile\'deydi. Topbaş, ilçede çeşitli programlara katıldı.
Topbaş, Şile bezinin üretim aşamalarını da inceledi. Kadir Topbaş,  Şile Kumbaba plajına ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracıyla geldi. Topbaş, plajdaki kazanlarda pamuk ipliklerinin kaynatılması ve Şile bezinin üretim aşamalarını tek tek anlattı.
Topbaş incelemelerinin ardından plajdan ayrılmak için geldiği ATV\'ye bindi. ATV sürücüsü aniden gaza basınca Topbaş düşme tehlikesi geçirdi. Kadir Topbaş\'ı bacaklarından tutan araç sürücüsü düşmesini engelledi. 

Görüntü Dökümü:
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-Topbaş\'ın ATV ile plaja gelişi
-Topbaş\'ın plajdaki incelemeleri
-ATV\'ye binişi
-Düşme tehlikesi geçirmesi
-Detaylar

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