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DHA İSTANBUL - THY UÇAĞI KAR NEDENİYLE BİRMİNGHAM'A İNEMEDİ

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)  Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı kar yağışı,  Birmingham'daki kar nedeniyle Manchester'a iniş yapmak zorunda kaldı

10 Aralık 2017 17:59

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) 
Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı kar yağışı,  Birmingham\'daki kar nedeniyle Manchester\'a iniş yapmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, İngiltere\'nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı uçak seferlerinde aksamalara neden oluyor. İstanbul-Birmingham seferini yapan Türk Hava Yolları\'nın TK-1967 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, kar yağışı nedeniyle Birmingham Havalimanı\'na iniş yapmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu Manchester Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı.  Uçağın yolcularını indirdikten sonra İstanbul\'a döneceği öğrenildi.

 
 

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