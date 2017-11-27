T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - THY ARTIK ALMANYA'YA EVCİL HAYVAN TAŞIYAMAYACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)  Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın Almanya varışlı uçuşlarında kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı duyuruldu

27 Kasım 2017 21:20

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) 
Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, Türk Hava Yolları\'nın Almanya varışlı uçuşlarında kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı duyuruldu. 
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya\'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya\'ya seyahat edecek yolcularımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBULDHA  AlmanyaTürk Hava Yolları AlmanyaTürk Hava YollarıAlmanya HükümetiAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24