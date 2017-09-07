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DHA İSTANBUL - TERÖR OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul polisinin  7 ilçede düzenlediği terör  operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

07 Eylül 2017 15:28

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul polisinin  7 ilçede düzenlediği terör  operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 29 Ağustos\'ta gerçekleştirdiği operasyonların hedefi terör örgütleri DHKP-C ve MLKP oldu. Söz konusu örgüt mensuplarına yönelik olarak  Sultangazi, Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece ve Üsküdar\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.  C.Ç., A.K., Ç.A., S.T. ve Ç.Ğ.  dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


 
 

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