DHA İSTANBUL - TERÖR OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul polisinin 7 ilçede düzenlediği terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 29 Ağustos\'ta gerçekleştirdiği operasyonların hedefi terör örgütleri DHKP-C ve MLKP oldu. Söz konusu örgüt mensuplarına yönelik olarak Sultangazi, Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece ve Üsküdar\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. C.Ç., A.K., Ç.A., S.T. ve Ç.Ğ. dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.





