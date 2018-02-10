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DHA İSTANBUL - TEM'DE GECE TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA

Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ / İSTANBUL (DHA) TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu

10 Şubat 2018 03:30

Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ / İSTANBUL (DHA)
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kaza bu gece saat  23:15 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde orta şeritte meydana gelen zincirleme kazaya 5 aracın karıştığı görüldü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların sürücüleri de kaza tutanaklarını kendi aralarında tuttu. Bu sırada Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu ve İstanbul\'un gece trafiği bir süre olumsuz etkilendi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yapan araçlar
- Sürücülerin tutanak tutması
- Polis aracı
- Sıkışan trafik ve yol tabelası
- Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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