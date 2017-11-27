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DHA İSTANBUL -  TEKNOLOJİ ZİRVESİNDE ERDOĞAN'I CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

  Haber: Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul, DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay 4

27 Kasım 2017 16:20

 

Haber: Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul, DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi\'nin açılışında konuştu. Erdoğan ve Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün teknoloji bağımlılığına dikkat çektiği konuşmaları sırasında bazı katılımcıların cep telefonlarıyla ilgilendikleri ve sahneden görüntü almaya çalışmaları dikkat çekti.
 
Görüntü Dökümü:
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AKTÜEL GÖRÜNTÜ
- Cumhurbaşkanının salona girişi
- Cumhurbaşkanının konuşması
- Seyircilerin telefonları ile oynaması
- Seyirci detay
- Genel ve detaylar


 

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