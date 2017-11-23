DHA İSTANBUL - TARİHİ SURLARIN ÜZERİNDEN GÜNEŞ BATIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

*İstanbul\'da tarihi surların üzerinden güneş batımı havadan böyle görüntülendi.

Haber-Kamera:Ersan SAN/İstanbul,(DHA)

Akşam saatlerine doğru Fatih\'deki tarihi surların üzerinden, İstanbul böyle görüntülendi. Güneş batımıyla birlikte İstanbul\'un simgesi olan martılar da bu görüntüye renk kattı. Aynı bölgeden geçen uçaklar ve görüntülere yansıyan sahil yolu, metropol şehri İstanbul\'un doyumsuz manzarasını gözler önüne serdi



Görüntü dökümü:

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-DRONE GÖRÜNTÜSÜ:

-Tarihi surlardan güneş batımı

-Güneş batımının bulunduğu açıdan uçağın geçmesi

-Uçan martılar

-Zeytinburnu sahil yolundan görüntü

-Detaylar

