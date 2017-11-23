T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - TARİHİ SURLARIN ÜZERİNDEN GÜNEŞ BATIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

*İstanbul'da tarihi surların üzerinden güneş batımı havadan böyle görüntülendi

23 Kasım 2017 21:28

*İstanbul\'da tarihi surların üzerinden güneş batımı havadan böyle görüntülendi.

Haber-Kamera:Ersan SAN/İstanbul,(DHA)
Akşam saatlerine doğru Fatih\'deki tarihi surların üzerinden, İstanbul böyle görüntülendi. Güneş batımıyla birlikte İstanbul\'un simgesi olan martılar da  bu görüntüye renk kattı. Aynı bölgeden geçen uçaklar ve görüntülere yansıyan sahil yolu, metropol şehri İstanbul\'un doyumsuz manzarasını gözler önüne serdi
 
Görüntü dökümü:
-------------------------
-DRONE GÖRÜNTÜSÜ:
-Tarihi surlardan güneş batımı
-Güneş batımının bulunduğu açıdan uçağın geçmesi
-Uçan martılar
-Zeytinburnu sahil yolundan görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraErsan SANİstanbulDHA AkşamFatihGüneşAynıGÖRÜNTÜSÜ Tarihi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24