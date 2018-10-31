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DHA İSTANBUL - SUUDİ BAŞSAVCI NUMARALI VE KİLİTLİ KUTULAR İLE AYRILIYOR (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS  - İSTANBUL DHA SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor

31 Ekim 2018 19:34

Haber-Kamera: Enver ALAS  - İSTANBUL DHA
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.
Başsavcı Suud El Muceb\'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü
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-Suudi Savcı ile gelen heyettekiler
-Suudi Başkonsolosluğu\'na ait diplomatik araç
-Araçtan siyah renkli numaralandırılmış kutuların indirilmesi
-Kutulara kilitlenmesi
-Kilitler
-1\'den 5\'e kadar numaralandırılan kutuların taşınması
-Savcının beraberinde yer alan heyetin VİP\'e girişi
-VİP girişinde kutuların x-ray cihazından geçirilmesi
-Görevli Polislerin cihaz içindeki kutuları kontrol etmesi
-Kişisel eşyaların olduğu bavulların araçtan taşınması
-Kuruyemiş kutuları
Suudi heyetin VİP\'e girişi
-Üst aramalarının yapılması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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