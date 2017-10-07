DHA İSTANBUL - SURİYELİ ANNE KIZIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

-Ahmet Barakat, mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilen Ahmet Barakat, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede cinayetin detaylarını anlattı.

ANNE KIZI PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suriyeli anne kızı öldürdüğünü itiraf ettiği ifadesinde Barakat; Suriye\'de bir kız ile evlenmek için İstanbul\'daki Oroubba Barakat\'la telefonla konuşup para istediğini, Oroubba Barakat\'ın kendisine para vereceğini söylemesi üzerine de İstanbul\'a geldiğini söyledi.

Ahmet Barakat, parayı almak için Oroubba Barakat\'ın kaldığı eve geldiğini, akşam para konusunu açtığında net bir cevap alamadığını, sabah mutfakta tekrar konuyu açtığını ancak para konusunda olumlu cevap alamadığını, bunun üzerine sinirlenerek mutfakta bulunan bıçakla Oroubba Barakat\'ı öldürdüğünü, olayı görüp bağıran Halla Barakat\'ı da aynı bıçakla öldürdü anlattı.

Ahmet Barakat, ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine konuldu.