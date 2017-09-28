DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Sultangazi\'de, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında 75.Yıl Mahallesi 1337 Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen grup, işyerine gelerek dükkan sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma, iki grup arasında silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis, silahlı kavganın yaşandığı işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Görgü tanıkları silah seslerinin duyulduğunu ve kavgada 4 kişinin yaralandığını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çelik zırhlı polis araçlarından görüntü

-Bir görgü tanığıyla röportaj

-İşyerinden detay görüntü

-Polisin olay yerinde delil toplarken görüntü

-Detaylar



