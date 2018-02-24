DHA İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 KİŞİ TUTUKLANDI

İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ\'de önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, satış yaptıkları tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultanbeyli\'de daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Y.B., G.K., F.S., T.A., C.G., ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması