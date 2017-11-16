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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI (2)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Şişli'de sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi

16 Kasım 2017 22:55

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Şişli\'de sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Güvenlik gerekçesiyle Büyükdere Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapandı. Bomba imha polisinin çanta üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. 
Büyükdere Caddesinde Fransız Lape Hastanesi karşısında bir iş merkezinin önünde saat 18.00 sıralarında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın çevresinde güvenlik şeridi çekti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şapkalı bir kişinin gelip çantayı bırakıp kaçtığını gördü. Bunun üzerine polis ekipleri durumu bomba imha polisine bildirdi. Daha sonra polis ekipleri, Büyükdere Caddesini Taksim istikametine trafiğe kapattı. 
Olay yerine gelen bomba imha polisi, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantanın yanına gitti. Çantayı kontrol eden bomba imha polisi herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı. Çanta daha sonra detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı olan yol tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Çantadan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinin çanta çevresinde güvenlik önlemi alması
-Trafiğin Taksim istikametine kapatılması
-Bomba imha polisinden detay görüntü
-Bomba imha polisinin Çantayı incelemesi
- Bomba imha polisinin çantayı alıp gitmesi
-Caddenin trafiğe açılması 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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