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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SOYGUN

    Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA  Şişli'de bir markete gelen silahlı ve kasklı 2 kişi,  market görevlilerini tehdit ederek kasada  bulunan yaklaşık 10 bin lirayı  alarak kaçtı

07 Eylül 2017 14:26

 

 
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA 
Şişli\'de bir markete gelen silahlı ve kasklı 2 kişi,  market görevlilerini tehdit ederek kasada  bulunan yaklaşık 10 bin lirayı  alarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Marketin soyulma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bir  motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı iki soyguncu, market görevlilerini tabanca ile tehdit etti.Bir soyguncu market çalışanına silah doğrultarak kasa bölümüne götürdü. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı  alarak motosiklet ile  kaçtı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KAMERADA
Motosiklet ile markete gelen iki kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin motosiklet ile markete gelmesi başlarındaki motosiklet kaskı ile markete girmeleri görülüyor. Bir kişi kasada beklerken diğer soyguncu market görevlisine silah doğrultarak kasa bölümüne götürüyor. Kasayı açtıran soyguncu yaklaşık 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

MÜŞTERİLER ORTADA KALDI
Markette yaşanan soygunda, alışveriş yapan müşteriler  önce ne olduğunu anlamadı. Silahlı bir kişinin olduğunu gören kadın müşteri elini kaldırarak \"durun\" işareti yaptı.Daha sonra çocuğuna sarılarak onu korumaya çalıştı..Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
Güvenlik kamerası görüntüsü
Soyguncuların markete girişi
Hızla marketten çıkmaları
Soyulan marketten görüntü
Olay yerindeki polis ekipleri
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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