DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SOYGUN



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA

Şişli\'de bir markete gelen silahlı ve kasklı 2 kişi, market görevlilerini tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Marketin soyulma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bir motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı iki soyguncu, market görevlilerini tabanca ile tehdit etti.Bir soyguncu market çalışanına silah doğrultarak kasa bölümüne götürdü. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alarak motosiklet ile kaçtı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KAMERADA

Motosiklet ile markete gelen iki kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin motosiklet ile markete gelmesi başlarındaki motosiklet kaskı ile markete girmeleri görülüyor. Bir kişi kasada beklerken diğer soyguncu market görevlisine silah doğrultarak kasa bölümüne götürüyor. Kasayı açtıran soyguncu yaklaşık 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

MÜŞTERİLER ORTADA KALDI

Markette yaşanan soygunda, alışveriş yapan müşteriler önce ne olduğunu anlamadı. Silahlı bir kişinin olduğunu gören kadın müşteri elini kaldırarak \"durun\" işareti yaptı.Daha sonra çocuğuna sarılarak onu korumaya çalıştı..Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Güvenlik kamerası görüntüsü

Soyguncuların markete girişi

Hızla marketten çıkmaları

Soyulan marketten görüntü

Olay yerindeki polis ekipleri

Genel ve detaylar