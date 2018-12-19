DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇÖKME (2)

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Şişli\'de bir gecekonduda meydana çökme sonucu mahsur kalan bir kişi yaralandı.

Şişli Bomonti İncirli Dede Cadesinde bulunan gecekoduda sabah karşı çökme meydana geldi. Çatı ve gecekondunun bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aileden baba, molozlar altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının kurtarılması