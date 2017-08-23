DHA İSTANBUL - ŞENOL GÜNEŞ SAVCILIĞA İFADE VERDİ..

Özden ATİK, İstanbulDHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde eski Fenerbahçeli Simon Kjaer\'in yüzünü tutarak ittiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Şenol Güneş İstanbul Adalet Sarayı\'na avukatıyla birlikte geldi. Hakkında 6222 sayılı \"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\" kapsamında re\'sen soruşturma başlatılan Şenol Güneş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren\'e ifade verdi. Güneş\'in ifadesinde yanlış anlaşılma olduğunu belirterek herhangi bir kastı olmadığını söylediği öğrenildi. Güneş, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

SİMON KJAER ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Simon Kjaer arasında gerginlik yaşanmıştı. Simon Kjaer Şenol Güneş\'ten şikayetçi olmamıştı.