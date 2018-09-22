DHA İSTANBUL - SEDANUR'UN ANNE VE BABASI KARS'A GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Kars\'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel\'in anne ve babası acı haber üzerine Kars\'a gitti.

7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kağızman İlçesi Paslı Köyü\'nde üzeri taşlarla örtülü vaziyette ölü bulundu. Sedanur Güzel\'in İstanbul\'da bulunan babası Abdullah Güzel ve anne Handan Güzel, acı haber üzerine bugün ilk uçakla Kars\'a gitti. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 12.20\'de Kars\'a giden acılı ailenin üzgün olduğunu görüldü.

Görüntü dökümü

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Güzel ailesinden görüntüler

-Havalimanında uçak kapısında beklemeleri

-Detay görüntüler

