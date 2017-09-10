DHA İSTANBUL - SARIYER\'DE TERÖR OPERASYONU...

* OPERASYON DÜZENLENEN BİR EVDE 20 METRELİK TÜNEL BULUNDU

* YAPILAN OPERASYONLARDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik Sarıyer\'de 3 adrese dün helikopter destekli operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ö. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



BİR EVDE 20 METRELİK TÜNEL BULUNDU

TEM ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda bir evde gizli bir tünel buldu. Polis ekipleri yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde yaptıkları incelemede tünelin diğer ucunun ormanlık alana açıldığını belirledi. Polis tünelin şüpheli şahısların kaçmak için kullandığı üzerinde dururken, ekipler iş makineleriyle beton dökerek tünelin kullanımını engelledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri ise halen devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında da saniye saniye görüntülerndi. Polis helikopterinin çektiği görüntülerle başlayan operasyonda TEM ekiplerinin adreslerde aramalar yapması görüntülendi. Ekiplerin bir evde bulunan gizli tüneli bulması ve tünele girerek ilerlemesi görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis Helikopterinin görüntüsü

-Ekiplerin adreslerde aramalar yapması

-Ekiplerin tüneli bulması

-Tünelde yapılan incelemeler

-Genel ve detaylar

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