DHA İSTANBUL - RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA YORGİ KİLİSESİ AÇILDI

Haber-Kamera Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Edirnekapı\'da UNESCO dünya miras alanlarından biri olan ve kara surlarının hemen yanında bulunan Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından bugün törenle açıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un yönettiği ayinin ardından düzenlenen törene Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem\'in de katıldı. Restorasyon çalışmaları, İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, gayrimüslim ibadethanelerinin restorasyonu projesi kapsamında 2014\'te başlatıldı. Kilise, okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyon ile birlikte kilise külliyesi aslına uygun hale getirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte restorasyon için yaklaşık 4 milyon lira harcandı.

TARİHİ ESERLERİ KORUMAK MEDENİ BİR VAZİFEDİR

Törende bir konuşma yapan Bartholomeos, Tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir. Bu konuda ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere insiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız dedi. Bartholomeos konuşmasını şöyle sürdürdü Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak ülkemizin ilerlemesi ve vatandaşların refahı idealindeki birlikteliğimiz ise ana birleştirici ekseni olarak telakki etmekteyiz. 9. asırdan itibaren İstanbulumuzun bu tarihi mekanında varlığını devam ettiren Aya Yorgi Kilisemiz ve hemen bitişiğindeki büyük Mimar Sinan\'ın müstesna eseri olan Mihrimah Sultan Camii\'nin hepimize ilham kaynağı olmasını ve birlikte var olmanın yan yana dua etmenin, umut etmenin, çalışmanın ve uygarlığa katkı sunmanın yüceliğine örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

TÜM İNSALIĞA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Vakıflar Genel Müdürü Ertem ise yaptığı konuşmada, 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmasında titizlikle çalışan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Cemaat Vakıflarıyla ilgili olarak yapılmış olan bütün iyileştirici düzenlemeler ve bu bağlamda eşdeğer mahiyetindeki bu restorasyon çalışmalarını rahat bir şekilde yapıyorsak burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın bizlere yol göstericiliğinin önemi bir etkisi vardır. Aya Yorgi Kilisesi\'nin açılışının başta Hıristiyan cemaati olmak üzere tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Bartholomeos, Erten\'e bir plaket takdim ederken, restorasyonu tamamlanan kilise gezildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



Görüntü dökümü

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-Ayinden detaylar

- Bartholomeos\'un konuşması

-Ertem\'in konuşması

-Hediye verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Kiliseden detaylar

-Genel ve detaylar

