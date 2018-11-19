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DHA İSTANBUL - PUTİN İSTANBUL'DA... (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" için İstanbul'a geldi

19 Kasım 2018 17:44

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin \"TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni\" için İstanbul\'a geldi. 
Putin\'i taşıyan Rusya Devlet Başkanlığı\'na ait özel uçak saat 14.20\'de Atatürk Havalimanı\'na indi.  Putin\'i Devlet Konukevi\'nde başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Türk ve Rus yetkililer karşıladı. Putin, buradan törenin yapılacağı İstanbul Kongre Merkezi\'ne geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Uçağın gelişi
-Putin\'in inişi
-Karşılanması
-Konvoyunun gidişi
 

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