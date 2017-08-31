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DHA İSTANBUL - POLİSTEN ÇİFTE OPERASYON

- 2 ayrı operasyonda 328 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

31 Ağustos 2017 14:52

- 2 ayrı operasyonda 328 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

- Operasyonlar polis kamerasına  böyle yansıdı

Haber-Kamera: Sİnan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şübe Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 328 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlk operasyon Fatih Balat Sahili\'nde yapıldı. Balkan ülkelerinden tekneye binen uyuşturucu satıcıları Yunan adalarına uğrayarak tatilci gibi davrandı. Yunan adalarından sonra İstanbul\'a gelen uyuşturucu satıcıları Balat Sahili\'nde alıcıya teslim etmek durdu. 

TEKNEDE BASKIN
Bu sırada Narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Teknede ve alıcının otomobilinde yapılan aramada 280 kilogram skank olarak tabir edilen esrar maddesi bulundu. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin takneye baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucu maddeleri bulması yer alıyor.7 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

PORTATİF X-RAY İLE BULUNDU
İkinci operasyonda ise Doğu illerinden gelen bir otomobilden şüphelenen narkotik polisleri aracı takibe aldı. Sultanbeyli\'de durdurulan araçta portatif x-ray cihazı ile arama yapıldı.X-ray cihazı otomobilin taban kısmına zulalanmış uyuşturucuları ortaya çıkardı. Tabanı açan ekipler 48 kilo 500 gram eroini ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-TEKNE OPERASYONU
-Polisin tekneye baskın düzenlemesi
-Yere yatırılan şüpheliler
-Kelepçelenmesi
-Teknede arama yapılması
-Uyuşturucuların bulunması
-Otomobile yapılan baskın
-Uyuşturucuların bulunması
-Yere yatırılan şüpheliler
OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMA
-Portatif x-ray
-x-ray cihazından uyuşturucuların görüntüsü
-Polisin zulayı açması
-Uyuşturucuları bulması
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Ele geçirilen uyuşturcuların masa üstü görüntüsü
-Detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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