DHA İSTANBUL -  POLİS VE MİTİNG KATILIMCILARI ARASINDA  'MASKE' ARBEDESİ

Erhan TEKTEN, İstanbul DHA

HDP İstanbul İl Örgütü\'nün \'Barış mitingi\' adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere Bakırköy Özgürlük Meydanı\'na gelen bir grupla polis arasında arbede yaşandı. Polis HDP\'li tutuklu milletvekillerinin maskeleri ile mitingin yapılacağı alana girmek isteyen bir gruba izin vermedi, gruptakilere maskeleri çıkardıktan sonra alana girebileceklerini söyledi. Bunun üzerine tutuklu milletvekilerinin yüz maskeleriyle alan girmek isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı. HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu da polislere tepki gösterdi. Arbedenin büyümesi ile birlikte polise su şişeleri atıldı. Gruptakiler maskesiz alana girdi, arbedenin yaşandığı noktada yerde yırtılmış maskeler kaldı. 15.30 sıralarında başlayan miting konuşmalarla sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-HDP\'li tutuklu milletvekillerinin maskelerini takan HDP\'liler

-Kortejden detaylar

-Polis ile tartışan HDP\'liler

-Kerestecioğlu\'nun tepkisi

-Arbedenin görüntüsü

-Su şişelerinin atılması

-Bir su şişesinin kameraya gelmesi

-Araya girenlerden detaylar

-Gerginliğin sona ermesi

-Yırtılmış maskeler

-Genel ve detaylar

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