DHA İSTANBUL - PLAJDA HORTUM PANİĞİ. HORTUMUN ADIM ADIM KUMSALA YAKLAŞTIĞI " O ANLAR" KAMERADA

* Cankurtaranlar yüzenleri denizden çıkardı, kumsalı boşaltmaya çalıştı.



Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA

Riva\'da denizde ortaya çıkan ve karaya doğru yaklaşan hortum plajda paniğin yaşanmasına neden oldu. Hortumun ortaya çıkmasından sonra cankurtaranlar denizde yüzenleri uyardı, sudan çıkmalarını sağladı, kumsal da bulunanlar da daha güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Plajda paniğin yaşandığı anlar cep telefonlarının kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde denizde oluşan hortum, karaya doğru ilerleyişi, bu sırada denizde ve kumsalda yaşanan panik görülüyor.

Cankurtaran Fırat Çınar o anları şu sözlerle anlattı. “Hortumu görünce güvenlik amaçlı denizi hemen boşalttık. Çok fazla etkili olmadı, biraz kumları kaldırdı. Denizde oldu. 20 yıldır buradayım ilk defa böyle bir olay gördüm\"

Riva muhtarı Mevlüt Eren de “yaklaşık yarım saat önce mahallemizde yağmur başladı. Bu sırada denizin ortasında hortum oluştuğunu gördüm. Herhangi bir can kaybı yada hasar olmadan etksini kaybetti “ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

-Hortum görüntüsü farklı açılardan (cep telefonu)

-Plajdan görüntü

-Plajda bulananların uzaklaşıtırılması

-Cankurtaran ile röp

- Muhtar ile röp

-Plajda bulananlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

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