DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA...

* 2 dakikada 10 bin TL\'lik bilgisayar ve telefon çalan soyguncular, kayıplara karıştı.

* O anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İstanbul / DHA

Esenyurt\'ta 2 gece önce bir cep telefonu dükkanına giren yüzleri maskeli 5 kişi, içeriden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

2 DAKİKADA 10 BİN LİRALIK TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALDILAR

Olay 2 gece önce Esenyurt, Mehter Çeşme Mahallesi\'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan bir cep telefonu bayiine gelen yüzleri maskeli 5 kişi vitrin camını kırıp etrafı kontrol ederek içeri girdi. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren 3 kişi içeride bir süre gezinerek rafları karıştırdı. Bu sırada 1\'i kapıda beklerken diğeri de sokakta gözcülük yaptı. İçerdekiler tezgah ile raflarda cep telefonu ve dizüstü bilgisayarları alarak, dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi. İşyerinden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayarı çalan soyguncular olayın ardından kayıplara karıştı. Gece saat 03:08 gibi içeri giren soyguncular , 03:10\'da işyerinden ayrılırken, dükkandaki hırsızlık anı da yaklaşık 2 dakika sürdü.

Sabah işyerine gelen çalışanlar, dükkanın soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-İşyerine giren hırsızlar

-Raflardaki cep telefonu ile bilgisayarları çalma anları

-İşyerinden çıkma anları

-Genel ve detaylar

