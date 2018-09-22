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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - TAKSİM MEYDANI'NDA FUHUŞ OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Taksim Meydanı'nda düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2018 13:09

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı\'nda düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve çevre sakinlerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine Taksim Meydanı\'nda fuhuş pazarlığı yapan kişilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çoğu yabancı uyruklu 14 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis merkezine girişte kamerayı gören kadınların yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

Görüntü dökümü
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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü
-Fuhuş pazarlığı yapanlar
-Polisin gözaltına aldığı kişileri araca alması
-Gözaltına alınanların polis merkezine alınması
-Kadınların yüzlerini kapatmaya çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler
 

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