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DHA İSTANBUL - MÜZİSYEN BURHAN ŞEŞEN'İN OĞLU SERHAN ŞEŞEN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Müzisyen Burhan Şeşen'in oğlu Serhan Şeşen ölümünün 9

03 Aralık 2017 18:42

Haber- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Müzisyen Burhan Şeşen\'in oğlu Serhan Şeşen ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı. Çengelköy Mezarlığı\'nda düzenlenen anmaya Burhan Şeşen ve ailesi ile Serhan Şeşen\'in sevenleri katıldı. Edilen duaların ardından Serhan Şeşen\'in mezarına çiçekler konuldu.  Serhan Şeşen,  9 sene önce tedavi gördüğü hastanede 26 yaşında hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Serhan Şeşen\'in mezarından görüntü
-Burhan Şeşen\'den görüntü
-Şeşen\'in yakınlarından ve sevenlerinden görüntü
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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