DHA İSTANBUL - MUTLU VE ÇAPKIN'A TAHLİYE TALEBİ (1)

* FETÖ\'nün mülkiye yapılanması davasında savcı, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesini talep etti.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısı ara mütalaasında, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Feyzullah Özcan ve Haluk Nadir\'in tahliyesini talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, savcı Uğur Yaşar Güngör ara mütalaasını bildirdi. Savcı, sanıkların 15 Temmuz darbe teşebbüsü faaliyetleri içerisinde olduklarına, bu suçların failleriyle irtibatlarına veya bu suçlara iştiraklerine dair soyut değerlendirme dışında herhangi bir anlatıma rastlanmadığını belirtti. Savcı, bir kısım sanıkların FETÖ\'nün üst yapılanmasında oldukları belirtilen bazı isimlerle telefon irtibatı tespit edildiğini de belirterek \"(FETÖ) tabiri caizse her kapıyı güleryüzle çalmış, insanların güvenini kazanmak için azami gayret sarfetmiştir. sanıklar mülki idare amirliği görevinde bulunmuşlardır. Mülki idare amirliği görev sosyal ilişkiler bakımından önem arzeden bir kamu görevidir. Hal böyle olunca sanıkların bir kısmının FETÖ\'nün çatı yapılanmasında yer aldıkları sonradan tespit edilen bazı isimlerle normal (gizliliği bulunmayan) hatlar üzerinden bir dönem irtibat kurmuş olmalarının örgüt üyeliği suçu yönünden yeterli delil görülmesinde isabet bulunmayacaktır\" denildi.

4 SANIĞA TAHLİYE, 5 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklar eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Feyzullah Özcan ve Haluk Nadir\'in tahliyesini talep edildi. Diğer tutuklu sanıklar Fatih Şahin, Murteza balcı, Erdal Çakır, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavascan\'in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaada, iki sanık hakkındaki değerlendirme ise mahkemenin takdirine bırakıldı.



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