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DHA İSTANBUL - KUMKAPI'DA 50 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı'da kaçak sigara operasyonu düzenledi

05 Aralık 2017 22:37

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı\'da kaçak sigara operasyonu düzenledi. Baskınlarda yaklaşık 50 bin çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı\'da kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 ay boyunca fiziki takiple 2 işyeri ile 2 depoyu belirleyerek yaptığı baskında çeşitli markalarda yaklaşık 50 bin kaçak sigaraya ve 1 çuval kaçak çaya el konuldu. Polis ekipleri, yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, ele geçirilen yaklaşık 50 bin kaçak sigaranın piyasa değerinin 450 bin lira olduğunu bildirdiler. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polislerin işyerlerinde ve depolarda yaptığı arama
-Ele geçirilen kaçak sigaralar
-Kaçak çayın görüntüsü
-Kaçak sigaraların sayılması
-Polis ekiplerinin sigaraları poşetlere doldurması
-Genel ve detaylar


 

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