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DHA İSTANBUL - KİRALIK KASADA 1 DOLAR SAKLAYAN FETÖ MENSUPLARINDAN 7'Sİ TUTUKLANDI 

-40 KİŞİ GÖZALTINDA  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bank Asya'da hesabı bulunan ve yine bu bankada kiraladıkları kasalarda 1 dolar saklayan 7 kişi tutuklandı

21 Eylül 2017 02:06

-40 KİŞİ GÖZALTINDA 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bank Asya\'da hesabı bulunan ve yine bu bankada kiraladıkları kasalarda 1 dolar saklayan 7 kişi tutuklandı. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 23\'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Bank Asya\'da hesapları bulunan, bu bankada kiraladıkları kasalarda da 1 dolar saklamakla suçlanan 17 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. 
Soruşturmayı yürüten savcı, bu kişilerden 3\'ünü serbest bırakırken 14 kişi ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 
Tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 14 kişiyi sorgulayan İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 kişiyi serbest bıraktı. Mahkeme, bu kişilerin yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme, diğer 7 kişiyi ise Bank Asya hesap hareketleri, hesabın açılma tarihi, hesabın niteliği, hesap sayısı, kiralık kasalarda ele geçirilen 1 dolarların miktarlarını gerekçe göstererek “FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 
 

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