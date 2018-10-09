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DHA İSTANBUL - KAŞIKÇI SORUŞTURMASI: BAŞSAVCI VEKİLİ VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi

09 Ekim 2018 20:37

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.


 

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HaberATİKDHA İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıCemal KaşıkçıSuudi Arabistan Başkonsolosluğundaki
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