DHA İSTANBUL - KAŞIKÇI SORUŞTURMASI: BAŞSAVCI VEKİLİ VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi
09 Ekim 2018 20:37
Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
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