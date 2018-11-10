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DHA İSTANBUL - KARTAL'DA FABRİKADA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Kartal'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrika binasında yangın çıktı

10 Kasım 2018 17:26

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Kartal\'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrika binasında yangın çıktı.
Binanın depo ve bahçe kısmındaki yangın bir anda büyüdü. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan göründü.
Olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik\'ten gelen itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen duman
-İtfaiyenin müdahalesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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