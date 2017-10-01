DHA İSTANBUL - KARAMOLLAOĞLU:  AK PARTİ'NİN YÜZDE 60'I HAPSE GİRER

* SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

\" \"Biz Mustafa Yaman kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz\"

\" \'Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız\' diyorlar. Bunu kamil manada uygulansınlar; Ak Parti\'nin yüzde 60\'ı hapse girer \"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Saadet Partisi\'nin İstanbul 6. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı

\"ADALET KAMİL MANADA TECELLİ EDERSE ADALETTİR\"

Kongrede konuşan Karamollaoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

\"Adalet rafa kalktı\" diyen Temel Karamollaoğlu, \"Artık kimse adaletten doğru dürüst bahsedemiyor. Adalet mekanizması da maalesef hükümetin ağzına bakıyor, sayın cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Adalet, iktidar mensuplarını önüne getirip diz çöktürecek güçte olmalı. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adalet kamil manada tecelli ederse adalettir. Siz adaleti kamil manada sağlayamazsanız bunun alternatifi zulümdür\" dedi.

\"ÖNCE SİZ KENDİ İÇİNİZİ TEMİZLEYİN\"

Karamollaoğlu, \"Biz Mustafa Yaman kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz. Efendim Bylock bulunmuş. Bylock\'ta hangi noktalarda hatalar yapıldığını bilmeyen kalmadı. \'Herhangi bir telefonda bylock bulduğunuz zaman bu o kişinin telefonunu bylock üzerinden kullandığı anlamına gelmez diyor\' ilim adamları. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. \'Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız\' diyorlar. Bunu kamil manada uygulansınlar; Ak Parti\'nin yüzde 60\'ı hapse girer. Niye hapse girer diye bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü FETÖ örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Demediler mi onlardan referans almazsanız devlete giremezsiniz. Bugün bakan olanların internet sitelerine girdiğiniz zaman FETÖ\'cülerden aldıkları tezkiye mektupları vardı. İşler değişti şimdi herkes suçlu. Önce siz kendi içinizi temizleyin. Mustafa Yaman\'ın bunlarla bir ilgisi yoktur\" diye konuştu.

\"15 YILDIR NEREDEYDİNİZ\"

Hükümetin tarım, hayvancılık, eğitim ve ekonomi politikalarını da eleştiren Temel Karamollaoğlu, \"Cumhurbaşkanımız artık rakip kalmadı, kendisine tavır koyacak sorgulayacak bir merci kalmadı, onun için yanlışları itiraf etmekten artık çekinmiyor. İyi güzel de 15 yıldır neredeydiniz\" dedi

Karamollaoğlu, \"Türkiye ekonomik sorunları çözmek istiyorsa tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırmak zorunda\" ifadesini kullandı.

\"BU AK PARTİNİN MESELESİ DEĞİL BU TÜRKİYE\'NİN MESELESİ\"

Temel Karamollaoğlu konuşmasında İstanbul\'un önemine dikkat çekti. \"Yanlış bir takım imar uygulamalarıyla İstanbul, İstanbul olmaktan çıkarıldı\" diyen Karamollaoğlu, \"İstanbul ranta kurban edildi. İşin üzücü tarafı hala bu uygulama devam ediyor. Bir belediye başkanı, uzun süredir İstanbul\'a hizmet vermiş. Ama son gelinen noktada öyle bir adım atılmış ki ben bu vebalin altına girmem demiş, tekrar getirmişler, \'kusura bakmayın ben çekiliyorum\' demiş. Bir belediye başkanı, belediye başkanlığı makamını 5 tane imar değişikliği nedeniyle niye bıraksın, demek ki onun da tahammül edemediği, yeter artık dediği bir manzara ile karşı karşıya. Bunu o meclisten geçirenler unutmasın onun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu AK partinin meselesi değil bu Türkiye\'nin meselesi\" dedi.

\"ONLAR MI BİZİ KOPYA ETTİ BİZ Mİ ONLARI ANLAYAMADIM\"

\"İstanbul yeniden milli görüşe muhtaç. Bunun için çok çalışmak mecburiyetindeyiz\" diyen Temel Karamollaoğlu, \"Bu iktidarın en büyük özelliği, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirleri kimliksizleştirdi. Nereye giderseniz gidin, İstanbul\'da mısınız, Ankara\'da mısınız, İzmir\'de misiniz anlayamazsınız. Moskova\'ya gittim TOKİ inşaatları orada da var. Onlar mı bizi kopya etti biz mi onları anlayamadım\" şeklinde konuştu.

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Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

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