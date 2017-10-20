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DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

20 Ekim 2017 20:06

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
Kağıthane\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle önceden tespit ettiği bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kişi gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ele geçirildi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Narkotik ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin baskına gidişi
-ekiplerin bir adrese girmesi 
-Ele geçirilen uyuşturucu madde 
-Gözaltına alınan şüphelinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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