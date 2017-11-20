DHA İSTANBUL - KÂĞITHANE'DE MARKET SOYGUNU 

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kâğıthane\'de, kasklı olarak girdikleri markette, bıçak tehdidiyle çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para gasp eden 2 kişi, geldikleri motosikletle kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Gürsel Mahallesi Işıl Sokak\'ta bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren kasklı 2 kişi, bıçak tehdidiyle kasiyeri etkisiz hale getirdi. Korkan kasiyer, soyguncuların istediği kasadaki paraları verdi. Soyguncular, gasp ettikleri paraları da yanlarında alarak geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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Olayın olduğu market

İçerideki polis ekipleri

Genel ve detaylar