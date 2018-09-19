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DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE AVM'DE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2)

- Olay yerine özel harekat polisleri de geldi   Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA Kağıthane'de bulunan bir AVM'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi

19 Eylül 2018 15:05

- Olay yerine özel harekat polisleri de geldi

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bulunan bir AVM\'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM\'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması sürüyor.

 

Görüntü Dökümü;

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-AVM önündeki polisler

-özel harekat polisleri

 

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