DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
İstanbul\'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı.
Şile sahillerinde dalgaların yükseldiği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul\'da sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilmişti.
Görüntü Dökümü:
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-Şile\'den yağmur görüntüsü
-Balıkçı barınağında bekleyen balıkçılar
-Sahilde dalgaların yükselmesi