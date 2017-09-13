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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA TAKSİ VE MİNİBÜSLERE DENETİM (2)

  Haber-Kamera : İhsan YALÇIN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul'da taksi ve minibüslere denetim yapıldı

13 Eylül 2017 18:04

 

Haber-Kamera : İhsan YALÇIN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da taksi ve minibüslere denetim yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 38 noktada 300 ekip ile denetim yapıldı.
Denetim yapılan yerlerden biri olan Bağcılar\'da polis ekipleri, taksileri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Buradaki kontrollerde dedektör köpek \'Maya\' da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı.
Şişli Darülaceze caddesinde de yapılan uygulamada taksi ve minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin üstleri ile araçlar arandı. Yolcuların bulunduğu araçlarda, yolcularında kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında polis köpeği Panzer de araçlarda yapılan aramaya katıldı.  Yolcular ve sürücüler denetimden memnun olduklarını dile getirdi. 

Görüntü Dökümü:
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ŞİŞLİ\'DEKİ DENETİM
- Taksilerde yapılan arama
- Minibüslerde yapılan arama
- Yolcuların kimliklerine bakılması
- Sürücülerin ehliyet ruhsat denetimi
- Yolcular ve sürücülerle röportaj
- Polisin köpekle arama yapması
- Detaylar 

BAĞCILAR\'DAKİ DENETİM
-Taksilerin durdurulması
-Özel harekat timlerinden detay
-Sürücülere ve yolculara üst araması yapılması
-Dedektör köpeğin araçları araması
-Genel ve detaylar
 

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