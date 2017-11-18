T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAÇIRILAN ÇOCUK 3 SAAT İÇİNDE KURTARILDI

  Ali AKSOYER / İstanbul, DHA  Esenyurt'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki B

18 Kasım 2017 16:24


 
Ali AKSOYER / İstanbul, DHA 
Esenyurt\'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki B.M. adlı çocuğu kaçırarak babasından 200 bin lira fidye isteyen 5 kişi 3 saat içinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hayatı karşılığında fidye istenen B.M. ise Avcılar\'da zorla tutulduğu evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 16 Kasım 2017 tarihinde saat 22.30\'da polise  başvuran Mobilya işiyle uğraşan baba O.M., oğlunun ortadan kaybolduğunu ve kendisini arayan bir kişinin hayatı karşılığında 200 bin lira fidye istediğini söyledi. Baba polisteki ifadesinde \"Beni arayan kişi \'Yarın akşama kadar para vermezsen çocuğunun ne olacağını biliyorsun\' dedi. Telefona verdikleri oğlum sadece \'baba\" diyebildi.\" dedi. Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 15 yaşındaki B.M.\'nin işyerini kapattıktan sonra zorla bir araca bindirildiğini ve kaçırıldığını  tespit edildi.

POLİS TELEFONDA ŞÜPHELİYE TUZAK KURDU
Polis önce fidyecilerin aradığı telefonu inceleme altına aldı. Telefonun markette çalışan bir kişiye ait olduğunu belirlendi. Polis bu kişiye ulaştığında telefonunun bu kişinin ağabeyi olan  Samer F.  tarafından kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için polis bir tuzak kurdu. Bu telefon numarası arayan polis \"Kardeşin kaza yaptı hemen gel\" şeklinde konuştu. Kardeşinin kaza yaptığını sanan Samer F. geldiği market önünde gözaltına alındı.

3 SAAT SONRA KURTARILDI
Hemen ifadesi alınan Samer F., kaçırılan çocuğun zorla tutulduğu Avcılar, Güney yan yol üzerinde bulunan 7/78 numaralı binayı polise gösterdi. Polis saat 01.30 da kaçırılma müracaatı yapıldıktan 3 saat sonra  binaya yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 15 yaşındaki B.M.\'yi kurtardı. Kaçırılan kişinin başında bekleyen Belal K.(21), Muhammet E.(21), Moatasen B.(24), Muhammed E. C.(24)\'yi gözaltına aldı. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen 15 yaşındaki B.M. gözyaşları içinde babası O.M.\'ye kavuştu.

ÇETE LİDERİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken, fidye çetesinin lideri olduğu öğrenilen Muhammet E. ifadesinde suçunu itiraf etti. Muhammet E., suç arkadaşlarından Samer F. ile Belal K.\'nin kaçırdıkları kişinin ailesini Suudi Arabistanda yaşadıkları dönemden tanıdıklarını, durumları iyi olduğu için böyle bir kaçırma planı yapıp para almayı düşündüklerini söylediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin \"Susma\" haklarını kullandıklarını yada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.
 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Yakalanan şüphelilerin görüntüleri
- B.M.\'nin babasına sarılması
- Şüphelilerim polis merkezinden çıkarılması
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKSOYERDHA  Esenyurt SuriyeHayatıAvcılarEmniyet MüdürlüğüneKasımMobilyaBabaTelefonaGasp Büro Amirliği RehinePOLİS TELEFONDATUZAK KURDU PolisTelefonunPolisBununBuKardeşininSamerSAAT SONRA KURTARILDI Hemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24