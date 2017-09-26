DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi Suriye ve Endonezya uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde ve yakalandıkları yerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve örgütün propaganda videoları da ele geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD\'e üyelerine yönelik olarak daha önceden belirlenen İstanbul\'un iki farklı ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.\'yu yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi\'ye ait fotoğraflar ve örgütün propaganda videoları da ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafları



