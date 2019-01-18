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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi

18 Ocak 2019 10:47

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı FETÖ/PDY\'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı İstanbul genelinde daha önce belirlenen adreslere FETÖ/PDY\'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaparken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
Görüntü Dökümü:
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- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 
- Genel ve detaylar

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