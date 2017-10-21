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DHA İSTANBUL - İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda işten çıkarılan bir kişi intihar girişiminde bulundu

21 Ekim 2017 02:38

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda işten çıkarılan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Mahalleli saatler süren intihar girişimin film gibi izledi.
Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Lokman Y. iddiaya göre, işten çıkarıldığını öğrenince saat 17:30 sıralarında çalıştığı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi çekerek Kemeraltı Caddesi\'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri Lokman Y.\'nin atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren intihar girişimi müzakereci polisin Lokman Y.\'yi ikna etmesiyle son buldu. Lokman Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Çatıda intihar girişiminde bulunan Lokman Y.
-Olay yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Olayı izleyen vatandaşlar
-Cep telefonu ile görüntü çekenler
-İtfaiye ekiplerinin zemine açtığı şişme branda
-Müzakereci polisin Lokman Y.\'yi ikna etmeye çalışması
-Beşiktaş yönünde trafiğe kapatılan Kemeraltı Caddesi
-Havanın kararması, olayı izleyenler
-Lokman Y.\'nin binadan çıkarılıp polis aracına alınması
-Genel ve detay görüntüler


 

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