T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle)- KONSOLOSLUK  ARACININ BULUNDUĞU OTOPARK ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

Haber-Kamera:  Ersan SAN- Enver ALAS- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı

22 Ekim 2018 20:26

Haber-Kamera:  Ersan SAN- Enver ALAS- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı\'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi\'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Araçta polis inceleme başlattı. Aracın Suudi Başkonsolosluğu\'na ait olduğu iddia ediliyor. Otoparka inceleme için olay yeri inceleme ekibi geldi. Otopark çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:
-------------
-Havadan görüntülerle otopark çevresindeki hareketlilik

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraSAN Enver ALAS Emin YEŞİLDHA SuudiCemal KaşıkçıKaşıkçıSultangaziAraçtaAracın Suudi BaşkonsolosluğuOtoparkaOtoparkDökümü HavadanFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24