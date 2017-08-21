DHA İSTANBUL - HAVADA LEYLEK ALARMI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Leylek göçlerinin başlamasının ardından pilotlar diğer uçakların tehlike yaşamaması için Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesi\'ne leylek sürülerini rapor ediyor.

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin bitmesine yaklaşılması nedeniyle daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna çıkmaya başlaması İstanbul\'da iniş ve kalkış yapacak uçaklar için de \'Leylek\' alarmı verilmesine yol açtı. Pilotlar da gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları uyarıyor. Kule görevlileri leylek sürülerine göre yönlendirme yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçak inişleri görüntüsü ( üzerinde pilotların leylek sürülerini gördüğünü bildirmesi)

