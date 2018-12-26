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DHA İSTANBUL - HASTANEYE GELEN KİŞİ İLE 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KAVGASI KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA)  Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı

26 Aralık 2018 15:32

Haber: Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA) 
Zeytinburnu\'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi
Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı.  Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kavga anı cep telefonu görüntüleri 
 

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