DHA İSTANBUL - HANZADE DOĞAN BOYNER: ÜLKEMİZİN İÇİN DİJİTAL EKONOMİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, \"Ülkemizin için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" dedi.

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, \"Webrazzi2017-Summit\" toplantısına katıldı. Boyner, Türkiye\'de internet sektörünün geleceği konusunda, \"Sektörün geleceği beni çok heyecanlandırıyor. Sadece ülkenin temel göstergeleri değil aynı zamanda üniversitelerimize, mühendislik gücümüze güveniyorum. Biz sektörün lideri olarak ekosisteme de yatırım yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Ülkemizin için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" diye konuştu.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE MÜŞTERİLERİMİZE DEĞER YARATIYORUZ.

Hanzade Doğan Boyner, \"Hepsiburada olarak Türkiye\'de sektörün liderlik bayrağını 15 yıldır gururla taşıyoruz. 8 bin iş ortağımız, Ar-Ge merkezimiz, bölgenin en büyük operasyon merkezlerinden biri olan operasyon merkezimizle, bu sene üzerinde çalıştığımız en önemli konu yapay zekanın iş modelimiz içerisine iyice entegre olması ve kesintisiz teknoloji yatırımlarımız. Hepsiburada olarak önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Yapay zeka teknolojisinin altında büyük veri (big data) yatıyor. Datanın gerçek zamanlı işlenebilmesi, bu datanın farklı kanallardan gelmesi, kendi kendine öğrenen teknolojilerle müşterinin özeline uygun ürünlere ulaşabilmesini sağlamak önemli. Bir iş ortağımızın bir ürününü bir müşterimiz için ön plana çıkartırken diğer bir müşterimizin ihtiyacına göre belki aynı ürünü bir başka iş ortağımızın dan müşterimize sunuyoruz. Çünkü burada teslimat süreleri, uygun fiyat gibi bir çok unsur devreye giriyor. Bunları yaparken belki 10 farklı yerden data toplayarak bakıyoruz ve tüm bunları harmanlıyoruz. Artık kural bazlı statik teknolojiler yetmiyor. Yapay zekayı bu yüzden müşterilerimiz açısından değer yaratacak şekilde kullanıyoruz\" dedi.

Toplantıda Hanzade Doğan Boyner, Webrazzi CEO\'su Arda Kutsal\'ın soruların yanıtladı. Kutsal\'ın Hepsiburada\'nın ürün teslimat kolu olan Hepsiexpress hakkında bilgi sorması üzerine Hanzade Doğan Boyner şunları kaydetti:

\"Geçen sene pilot olarak başladı. Hepsiexpress gerçekten sektör için çok önemli bir dönüm noktası. Bugün itibariyle günde 10 bin adrese gidiyor Hepsiexpress. Önümüzdeki iki çeyrek içerisinde Hepsiexpress\'i diğer iş ortaklarımıza da hizmet verecek şekilde genişletmek istiyoruz. Neden çok önemli? Çünkü Hepsiexpress müşterilerimizin önemli endişelerini ortadan kaldırdı. Randevulu teslimat yapıyor, bu Türkiye\'de bir ilktir. Sadece bugün teslimat değil, bugün teslimatı tabi ki yapıyor, aynı zamanda ertesi güne randevulu teslimatta yapıyor. \'Ürün geldiğinde evde olmazsam\' endişesi ortadan kalkıyor. Eğer isterseniz Hepsiexpress görevlisi sizi

kapıda bekliyor, ürünü istemezseniz iade veriyorsunuz. İade ile ben nasıl uğraşacağım düşüncesini ortadan kaldırıyor. Ürünün hasarlı, kırık gelme endişelerini Hepsiexpress ortadan kaldırıyor. Bunu genişletmek ve geliştirmek üzerine çok yatırım yapıyoruz\"

AMAZON.COM\'UN TÜRKİYE PAZARINA GİRMESİ

\"Amazon.com\'un Türkiye pazarına girmesini nasıl değerlendirirsiniz\" sorusuna Boyner, \"Türkiye\'de e-ticaretin perakendeye oranı yüzde 3. Dünya ortalaması yüzde 8. Türkiye\'de kredi kartı kullanım oranı Avrupa\'nın çok üzerinde Türkiye\'de iyi bir akıllı telefon kullanım oranı var. 80 milyonluk nüfusumuzun yarı 30 yaşın altında. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte teslimat yapabiliyoruz. Bütün bu veriler bizim pazarımızın çok cazip olduğunu gösteriyor. Uluslararası şirketlerin bu pazara ilgi göstermesi çok normal. Biz Hepsiburada olarak Türk tüketicisine fayda sağlayacak, Türk ekonomisine fayda sağlayacak her türlü girişimi olumlu karşılarız\" şeklinde yanıt verdi.

\"BİZ İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ\"

Hanzade Doğan Boyner, Kutsal\'ın Amazon.com\'un Hepsiburada\'yı satın alacağı yönünde dedikodular olduğunu belirtmesi üzerine, \"Dediğin gibi bunlar söylenti. Bizim gündemimizde kesinlikle böyle bir şey yok. Ben ve ekibim bu konulara hiçbir şekilde vakit harcamayı doğru bulmuyoruz. İşimize odaklanıyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE İNTERNET SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Boyner, Kutsal\'ın \"Türkiye\'de internet sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz sorusu üzerine, \"Tabi ki çok parlak görüyorum. Beni çok heyecanlandırıyor sektörün geleceği. Sadece ülkenin temel göstergeleri değil aynı zamanda üniversitelerimize, mühendislik gücümüze güveniyorum. Biz sektörün lideri olarak ekosisteme de yatırım yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Ülkemizin için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" cevap verdi.



Görüntü Dökümü:

---------------

- Boyner\'in açıklamaları

- Kutsal\'ın soruları

- Genel ve detay görüntüler

