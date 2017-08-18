DHA İSTANBUL - HALKALI'DA KARTON FABRİKASINDA YANGIN (3)

-Yangına havadan da müdahale ediliyor

Haber-Kamera: Murat VAROL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı.

Halkalı\'da bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesindeki kağıt balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangına müdahale için çok sayıra itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken söndürme için havadan destek istendi. Alevlere olay yerine gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Yangına müdahale

-Helikopterin müdahalesi

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