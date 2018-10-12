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DHA İSTANBUL - HALKALI'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı

12 Ekim 2018 15:04

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı.
Halkalı Merkez Mahallesi\'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralan olmazken bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan bina
-İtfaiyenin müdahalesi
-Bina sakinlerini

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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