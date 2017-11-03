DHA İSTANBUL - HACZE GELEN AVUKATA HAKARETE 7 BİN 80 LİRA ADLİ PARA CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ortaköy\'de evine gelen haciz memurları ile tartışıp alacaklı tarafın avukatına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan işadamı Öner Akgün\'ün eşi Aslı Akgün, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sabıkasız olması nedeniyle sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, sanık Aslı Akgün katılmazken; şikayetçi avukat Mahmut Öztürkler hazır bulundu. Duruşmada, olay günü hacze giden icra memurlarından Mehmet Y. tanık olarak dinlendi. Mehmet Y. çok sayıda hacize gittiklerini belirterek sanığın, müşteki avukata tam olarak ne dediğini hatırlamadığını belirtti. Şikayetçi avukat Mahmut Öztürkler ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

HAKARETTEN CEZA, DİRENMEDEN BERAAT

Mahkeme, sanık Akgün hakkında, avukat Mahmut Öztürkler\'e yönelik \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışları, suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat hasıl olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Sanık 5 yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse bu dava düşecek. Sanık Aslı Akgün\'ün \"Görevi yaptırmamak için direnme\" suçundan ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, Aslı Akgün\'ün evine hacze gelen alacaklı avukat Mahmut Öztürkler ve memurlara, \"Bu takılar benim kişisel takılarım. Bunlar haczedilemez\" diyerek sinkaflı küfür ettiği ileri sürülüyordu. Sanık Akgün\'ün \"Hakaret\" ve \"Görevi yaptırmamak için direnme\" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.