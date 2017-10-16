DHA İSTANBUL - (Geniş Haber)YAKIT DEPOSUNUN ONARIMI SIRASINDA PATLAMA: 4 YARALI; PATLAMA ANI KAMERADA

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Başakşehir\'de, bir sanayi sitesinde kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bir işçinin elbiselerinin tutuşması ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi\'nde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi\'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Bir kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında, henüz bilinmeyen nedenle depoda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle depo yanmaya başladı. Alevler, yakıt deposunu onaran işçilere sıçradı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği dükkanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

İŞÇİNİN YANDIĞI GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Depoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bir işçinin kıyafetleri alev aldı. İşçi, panik halinde koşmaya başlarken, o anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama anı ve daha sonra yaşanan panik görülüyor. Ardından, kıyafetleri tutuşan işçi koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Çevredekilerden biri ise, üzerindeki montu çıkararak yanan işçiye müdahale etmeye çalışıyor. Daha sonra hortumdan tutulan suyla hem işçi hem de yanan yakıt deposu söndürülmeye çalışılıyor.



KAÇAK YAKIT İDDİASI

Çevredeki görgü tanıkları, deponun içerisinde kaçak yakıt olduğunu ve bu nedenle patlamanın meydana geldiğini iddia etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Patlama anından görüntü

-Yanan işçinin koşması

-Yanan işçiye çevredekilerin müdahale etmesi

-Hortumla su tutularak yanan işçinin ve deponun söndürülmeye çalışılması

-Çevredeki panikten görüntü

-Genel görüntüler

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yaralanan işçiye ambulansta müdahale edilmesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:

-Olayın meydana geldiği işyerinden görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Patlayan depodan görüntü(kamyonun yanında dikey vaziyette duran depo)

-Kamyondan görüntü

-Yanan işçinin yerdeki pantolonundan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

