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DHA İSTANBUL - (geniş haber) SERVİSÇİ ÇATIŞMASINA KARIŞAN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ümraniye'de Fatih İlkokulu'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 1'i kadın 5 kişi Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi

08 Eylül 2017 18:58

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye\'de Fatih İlkokulu\'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 1\'i kadın 5 kişi Ümraniye Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. 
Ümraniye\'de bulunan Fatih ilkokulunda servisçiler arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 1\'i kadın 5 şüpheli, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemelerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.
Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Emniyetten görüntü
-Zanlıların emniyetten çıkarılması
-Polis otosuna bindirilmesi
-Genel ve detay görüntüler

08.09.2017 - 15.19 Haber Kodu : 170908101

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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