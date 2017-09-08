DHA İSTANBUL - (geniş haber) SERVİSÇİ ÇATIŞMASINA KARIŞAN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de Fatih İlkokulu\'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 1\'i kadın 5 kişi Ümraniye Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

Ümraniye\'de bulunan Fatih ilkokulunda servisçiler arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 1\'i kadın 5 şüpheli, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemelerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyetten görüntü

-Zanlıların emniyetten çıkarılması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

08.09.2017 - 15.19 Haber Kodu : 170908101