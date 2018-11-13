DHA İSTANBUL - (geniş haber) KURUÇEŞME'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 9 YARALI 

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Kuruçeşme\'de İETT otobüsünün okul duvarına çarpması sorucu 9 kişi yaralandı.

Kuruçeşme -Beşiktaş hattında sefer yapan İETT otobüsü saat 10.30 sıralarında yokuş aşağıya inerken yol kenarındaki okul duvarına çarptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Freni patlayan otobüs havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme mahallesi Çağrı Sokak\'ta istinat duvarına çarpmıştır\" denildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Sürücü ve 8 yolcu yaralandı. Yaralı yolculardan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otobüsün bir anda kontrolden çıkarak duvara çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ

-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların götürülmesi

-Yolcular ile röp.

-Detaylar

